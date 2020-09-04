В США мальчик собрал более $300 тысяч на бронежилеты собакам в полиции

В американском штате Огайо 10-летний Брэди Снаковски собрал свыше $315 тыс. на закупку бронежилетов для полицейских и военных собак.
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Тогда Брэди с помощью мамы основал фонд Brady’s K9 Fund для сбора средств на бронежилеты. Для первых четырёх собак мальчик сам купил амуницию.
Я была очень удивлена, что восьмилетний мальчик смог распознать проблему и найти её решение. То, что он сделал, заставляет меня очень гордиться своим сыном, — поделилась Лиа Торнабе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что некоторые собаки любят есть домашние горшечные растения или срезанные цветы, и это может грозить им отравлением и даже смертью, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
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