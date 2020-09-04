В США мальчик собрал более $300 тысяч на бронежилеты собакам в полиции

https://static.news.ru/photo/487a9464-eeaf-11ea-b192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bradyk9fund/facebook.com

В американском штате Огайо 10-летний Брэди Снаковски собрал свыше $315 тыс. на закупку бронежилетов для полицейских и военных собак.

Как рассказала CNN мама мальчика Лиа Торнабе, за два года до этого она с сыном смотрела программу о полицейских собаках. Ребёнок заметил, что животные не защищены бронежилетами, в отличие от своих хозяев.

Тогда Брэди с помощью мамы основал фонд Brady’s K9 Fund для сбора средств на бронежилеты. Для первых четырёх собак мальчик сам купил амуницию.

Я была очень удивлена, что восьмилетний мальчик смог распознать проблему и найти её решение. То, что он сделал, заставляет меня очень гордиться своим сыном, — поделилась Лиа Торнабе.

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