В США демократам отдали победу на выборах в сенат CNN: Демократическая партия получает 50 мест в сенате после победы демократа в Неваде

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Капитолий Конгресса США

Демократическая партия США может занять большинство в сенате, так как кандидат-демократ Кэтрин Кортес-Мастро обходит конкурента республиканца Адама Лаксальта на 0,5% при 98% подсчитанных бюллетеней, сообщает телеканал CNN. Издание фактически отдало победу демократам, так как при победа Кортес-Мастро говорит о занимаемых 50 местах в верхней палате конгресса.

Демократическая партия США получает 50 мест в сенате и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, — спрогнозировал CNN.

Отмечается, что демократам нужны 50 мест вместо 51, так как верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.

Украина может проиграть конфликт с Россией, если республиканцы победят на промежуточных выборах, написал ранее в статье для Washington Post обозреватель Джош Рогин. Судьба Киева, по его словам, напрямую зависит от решений нового состава американского конгресса, который может сократить поддержку Украины.

Путь к одобрению поддержки Украины в 2023 году будет тернистым, считает журналист. Республиканские лидеры уже говорят о возможном сокращении пакета. В свою очередь ряд ультраправых законодателей поднимает тему о полном прекращении поддержки Киева, добавил Рогин.