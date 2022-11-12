В США назвали решение, от которого будет зависеть поражение Киева WP: судьба Украины зависит от решения следующего состава Конгресса США

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина может проиграть конфликт с Россией, если республиканцы победят на промежуточных выборах, написал в статье для Washington Post обозреватель Джош Рогин. Судьба Киева, по его словам, напрямую зависит от решений нового состава американского Конгресса, который может сократить поддержку Украины.

Новый состав конгресса может стать причиной того, что Украина проиграет конфликт с Россией. Республиканское большинство в палате представителей сократит помощь Украине, особенно финансовую, — отметил Рогин в своем материале.

Путь к одобрению поддержки Украины в 2023 году будет тернистым, считает журналист. Республиканские лидеры уже говорят о возможном сокращении пакета. В свою очередь, ряд ультраправых законодателей поднимает тему о полном прекращении поддержки Киева, добавил Рогин.

Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. Согласно прогнозам телеканала NBC, республиканцы могут получить (https://nbc.com/) в палате представителей 220 голосов против 215 у демократов. В настоящее время подсчет продолжается.

Ранее заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Качка заявил, что прекращение финансовой помощи со стороны США приведет к быстрой победе России.

По его словам, без подпитки извне украинская экономика просто рухнет.