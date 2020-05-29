В США бывшего полицейского обвинили в убийстве после смерти афроамериканца

Фото: Darnella Frazier/Facebook/Global Look Press

Масштабные демонстрации в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания, прошли в восьми городах США.

В Миннеаполисе и Сент-Поле протестующие разграбили крупные магазины. В ночь на пятницу в Миннеаполисе в результате поджога загорелось здание полицейского участка. Стражи порядка применили против участников беспорядков светошумовые гранаты и...