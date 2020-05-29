США

В США бывшего полицейского обвинили в убийстве после смерти афроамериканца

21:51, 29 мая 2020
Дерек Шовин Дерек Шовин Фото: Darnella Frazier/Facebook/Global Look Press

Власти Миннесоты предъявили обвинения бывшему полицейскому после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин взят под стражу, — заявил прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен.

Выступление с обвинениями транслировали по телевидению. Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве.

Как информировал NEWS.ru, касательно смерти афроамериканца высказалась и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На это заявление обратил внимание президент страны Дональд Трамп.

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