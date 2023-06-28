В США арестовали подозреваемых в массовой гибели нелегальных мигрантов Минюст: в США арестовали четырех граждан Мексики за причастность к гибели 53 мигрантов в фуре

Фото: IMAGO/DeeCee Carter/Global Look Press

Власти США арестовали четырех граждан Мексики, которых подозревают в причастности к гибели 53 нелегальных мигрантов во время их перевозки в Штаты. Об этом сообщает Министерство юстиции страны. Инцидент произошел в 2022 году в Техасе. Несколько десятков человек умерли в пути от перегрева.

Четверо граждан Мексики были арестованы вчера в Сан-Антонио, Хьюстоне и Маршалле, штат Техас, по подозрению в причастности к инциденту, в результате которого погибли 53 недокументированных лица и 11 получили ранения, — говорится в сообщении ведомства.

Как утверждают в прокуратуре, все четверо арестованных принадлежат к криминальной группировке, завозившей в США жителей Мексики, Гондураса и Гватемалы. Предполагается, что кто-то из них был в курсе неисправности кондиционера в фуре — он не задувал холодный воздух в помещение, в котором ехали мигранты. В результате трехчасового пути 48 мигрантов погибли, в их числе беременная женщина, еще пятеро позже умерли в больнице.

Если подозреваемые в организации и осуществлении фатальной поездки будут признаны виновными, им грозит пожизненное заключение.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны выступают против массового наплыва в Евросоюз мигрантов из африканских и ближневосточных стран. По его словам, правящая партия страны «Право и справедливость» не допустит реализации политики навязывания миграционных квот для беженцев.