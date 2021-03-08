В США 12 штатов подали иск к Байдену из-за Парижского соглашения

https://static.news.ru/photo/d0ffbcf4-80b0-11eb-ac9e-96000091f725_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти 12 штатов США подали иск в отношении президента страны Джо Байдена и его администрации. Они недовольны подписанием указа о защите здоровья населения и окружающей среды.

В первый же день пребывания в должности Байден подписал документ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, которое предусматривает радикальное снижение парниковых газов. В 2018 году его предшественник Дональд Трамп вывел страну из соглашения, которое, как он заявлял, тормозит развитие американской экономики.

Недовольные действиями Байдена истцы солидарны с позицией Трампа и считают, что расширение полномочий федеральных регуляторов нанесёт серьёзный Соединённым Штатам экономический ущерб, передаёт ТАСС.

Инициатором иска стал генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт. К нему присоединились его коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннеси и Юты.

В ходатайстве отмечается, что федеральные власти отныне вправе утверждать цифры общественных издержек парниковых газов. Эти параметры впоследствии станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения, что в свою очередь приведет к дополнительному финансовому бремени для рядовых граждан страны. Указ Байдена нарушает принцип разделения властей, уверены заявители.

Согласно приведенным в иске подсчётам, общая сумма таких общественных издержек составит $9,5 трлн. Но и это ещё не всё. Фактически расширение власти федеральных регуляторов приведёт к тому, что они будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев — от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество, сказано в тексте иска.

Как писал NEWS.ru, США вновь официально стали членами Парижского соглашения по климату с 19 февраля — спустя 30 суток после подписании указа Байденом.