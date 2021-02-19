США вернулись в Парижское соглашение по климату

https://static.news.ru/photo/217391d4-72b9-11eb-acd1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти США объявили о том, что страна вернулась в Парижское соглашение по климату, из которого Вашингтон вышел при администрации экс-президента Дональда Трампа.

С 19 февраля США официально вновь становятся членами Парижского соглашения — спустя 30 суток после подписании документа о возвращении.

В первый день в должности 20 января президент [Джо] Байден подписал документ о возвращении Соединённых Штатов в Парижское соглашение. По условиям этого соглашения Соединённые Штаты сегодня снова официально становятся его участником, — приводит РИА Новости сообщение госсекретаря Энтони Блинкена.

Глава Госдепа объявил, что с сегодняшнего дня представители Вашингтона будут активно поднимать климатические вопросы на всех двусторонних и многосторонних встречах и форумах.

Парижское соглашение по климату стало первым крупным международным соглашением по вопросам борьбы с климатическими изменениями в мире. Подписанное в 2015 году, оно объединило усилия 190 стран мира в борьбе за предотвращение климатических аномалий. Президент США Дональд Трамп во время своего президентства объявил о выходе Вашингтона из соглашения.

13 февраля NEWS.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со специальным представителем президента Соединённых Штатов по вопросам климата Джоном Керри.