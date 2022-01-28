В Совете нацбезпасности США назвали цели антироссийских санкций

В случае вторжения войск России на Украину США применят санкции, которые снизят промышленный потенциал и производственные мощности РФ, заявил член американского Совета национальной безопасности Питер Харрелл. Он подчеркнул, что эти ограничения не затронут российских потребителей. Их цель — вызвать отток капитала и инфляцию, чтобы «заставить Центробанк спасать банки», «чтобы Владимир Путин почувствовал издержки сразу же», передаёт Reuters.

Мы не можем предусмотреть каждое действие, но намерение состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, со временем снизят промышленный потенциал России и производственные мощности, а не будут преследовать простых российских потребителей, — сказал он.

Харрел подчеркнул, что в случае агрессии РФ против Украины США готовы немедленно ввести не только «калечащие» финансовые санкции против крупнейших российских финансовых учреждений, но и экспортные ограничения, которые ослабят российскую промышленность. В каких именно секторах планируется ввести ограничения, он не уточнил.

Ранее в Белом доме сообщили, что санкции могут затронуть искусственный интеллект, робототехнику, авиацию, флот, а также оборону.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что введение США нового пакета санкций, предусматривающего отключение РФ от западных финансовых систем, будет эквивалентно разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, на Западе все понимают, что данная мера не соответствует «чьим бы то ни было интересам».