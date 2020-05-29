В полиции рассказали о жалобах на офицера, причастного к гибели американца

https://static.news.ru/photo/f3d91504-a1a9-11ea-ab88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Minneapolis Police Department/Facebook

На бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, который во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда давил ему коленкой на шею, ранее 18 раз поступали внутренние жалобы. Об этом сообщили в полицейском департаменте.

Что именно в работе стража порядка не устраивало его коллег, в правоохранительных органах не уточнили, передаёт CNN.

В ходе задержания 46-летнего Флойда Шовин давил мужчине на шею и продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники афроамериканца перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время Флойд перестал шевелиться.

Из-за гибели мужчины Шовин и трое его сослуживцев были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования. На похороны Флойда собрали более $1,5 млн, писал NEWS.ru.