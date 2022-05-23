В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей

Детская смесь / Фото Shutterstock

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввёл своим указом чрезвычайное положение в городе из-за нехватки детских смесей, информация об этом появилась на сайте мэрии. Причиной острого дефицита, который оценивается в 40–50% от потребностей рынка страны, стало временное закрытие линии производства компании Abbott.

Этот приказ наделит департамент по защите потребителей и работников города Нью-Йорка полномочиями предотвращать завышение цен на смеси в соответствии с пунктом 5-42 раздела 6 Правил города Нью-Йорка, — говорится в заявлении.

Дефицит детских смесей возник в результате того, что регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, ее заподозрили в заражении болезнетворными бактериями. По словам экономического советника Белого дома Брайан Диз, возобновить производство Abbott сможет примерно через месяц. Он отметил, что рынок детского питания в стране контролируется на 90% тремя компаниями, и пообещал заняться его демонополизацией.

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