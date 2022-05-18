CNN: США и Европа занялись поиском путей вывоза пшеницы с Украины CNN: США и Европа ищут пути для поставок украинской пшеницы на мировые рынки

Фото Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Власти США совместно с европейскими партнёрами прорабатывают маршруты для вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Целью являются их поставки на мировые рынки, сообщает CNN со ссылкой на источники.

До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий, — отметил собеседник телеканала.

Он добавил, что среди вариантов вывоза зерна рассматриваются, в том числе перевозки по железной дороге, морю и воздуху. При этом позицию России в Вашингтоне и европейских столицах решили не учитывать.

По данным телеканала, вопрос о вывозе зерна с Украины должен стать одним из ключевых на министерских дискуссиях в Нью-Йорке, которые запланированы на 18 и 19 мая. В них может принять участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее стало известно, что американские законодатели предложили администрации президента США Джо Байдена создать гуманитарный коридор в Чёрном море, через который можно наладить поставки миллионов тонн зерна, которые остаются «заблокированными» на территории Украины, пишет газета Politico. По утверждению издания, на Украине «заблокированы» миллионы тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла.