В Луизиане начались беспорядки после убийства полицией темнокожего

https://static.news.ru/photo/083ba578-e54f-11ea-ab6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lafayette PD (LA) /twitter.com

Массовые протесты в городе Лафайет в штате Луизина в США переросли ночью в массовые беспорядки. Активисты возмущены убийством темнокожего мужчины.

Днём люди мирно протестовали, но вечером ситуация изменилась. Полиция была вынуждена разгонять протестующих дымовыми шашками. Люди кидали в здания пиротехнику. Во время беспорядков были задержаны несколько человек, сообщает Associated Press.

Ранее 31-летний мужчина был убит при задержании. Полицейские прибыли по вызову к небольшому магазину. Возле него афроамериканец угрожал другому мужчине холодным оружием. Силовики применили против злоумышленника электрошокеры. Он попытался спрятаться в соседнем магазине, тогда полицейские открыли огонь.

Погибшим оказался 31-летний Трейфорд Пеллерин. Медики зафиксировали его смерть. Адвокаты семьи мужчины потребовали задержать причастных к его гибели полицейских. Отметим, что это уже третий эпизод стрельбы в штате с середины 2020 года.