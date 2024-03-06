В копилку Трампа добавилась победа на праймериз еще в одном штате NBC News: Трамп выиграл праймериз в Аляске

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп выиграл праймериз в Аляске, сообщает NBC News. Это уже 13 штат, где политик обошел своего основного конкурента — экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли. По информации телеканала, в Аляске Трампу удалось заручиться поддержкой 23 делегатов.

В общей сложности политику необходимо собрать 1215 голосов. Тогда он станет единственным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах. Голосования в штатах проходят в рамках «супервторника». Так принято называть этот день в американском обществе, он имеет особо важное значение, прежде всего, для Республиканской партии.

На данный момент Трамп заручился поддержкой 1012 делегатов. На счету Хейли 92 сторонника.

Ранее экс-президент США заявил, что победа на внутрипартийных выборах — невероятный миг в истории страны. По словам политика, его команда собирается сделать нечто, что уже давно никто не может сделать.

Известно, что в марте Верховный суд США пришел к выводу, что власти отдельных штатов не могут решать судьбу Трампа на федеральных выборах. Высшая судебная инстанция сослалась на правоприменение секции № 14-й поправки в конституцию, которая относится к полномочиям конгресса.