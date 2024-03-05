Верховный суд США отменил отстранение Трампа от праймериз Верховный суд США: штаты не вправе отстранять Трампа от пpаймериз

Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Верховный суд США пришел к выводу, что власти отдельных штатов не могут решать судьбу экс-президента США Дональда Трампа на федеральных выборах, пишет The Hill. Высшая судебная инстанция Соединенных Штатов при этом сослалась на правоприменение секции № 14-й поправки в конституцию, которая относится к полномочиям конгресса. Именно он, а не отдельные штаты отвечают за допуск к президентским выборам.

Мы заключаем, что Штаты могут не допустить кого-то, кто пытается занять позицию в местных органах власти. Но, согласно конституции, у Штатов нет полномочий применять секцию 3 в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских, — цитирует издание постановление Верховного суда США.

Судьи единогласно отменили недопуск Трамп к выборам в штатах Колорадо, Мэн и Иллинойс. Власти регионов ссылались на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает «мятежникам» занимать выборные должности в органах государственной власти. Речь идет о якобы причастности экс-президента к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

По мнению политолога Алексея Макаркина, Дональд Трамп потерпел поражение на праймериз в Вашингтоне из-за особенностей электорального состава этого штата. В нем нет ни «синих воротничков», ни жителей американских глубинок, недовольных глобализацией, которые обычно поддерживают миллиардера.