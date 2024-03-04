Политолог объяснил поражение Трампа на праймериз в Вашингтоне Макаркин: Трамп проиграл праймериз в Вашингтоне из-за особенностей электората

Фото: Michael Reynolds/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп потерпел поражение на праймериз в Вашингтоне из-за особенностей электорального состава этого штата, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, демократический электорат в значительной степени представляют афроамериканцы, а республиканский — госслужащие, сотрудники конгресса и лоббисты, на которых Трамп и его сторонники оказывают серьезное давление.

Трамписты проводят там агрессивную кампанию и даже угрожают лоббистам, что если они не будут голосовать за Трампа, то, став президентом, он не будет с ними общаться. Это своего рода шантаж. Там очень мало электората Трампа, ни «синих воротничков», ни жителей американских глубинок, недовольных глобализацией. Это специфический регион. Поэтому победа Никки Хейли здесь прогнозировалась, она добыта с большим отрывом, — отметил эксперт.

Макаркин добавил, что Вашингтон представляет собой ту часть Америки, которая ненавистна сторонникам Трампа. По оценкам политолога, политик может обернуть поражение на праймериз в свою пользу, указав на состав электората в этом штате.

Мол, смотрите, кто за нее голосует. За меня голосует простой рабочий, прихожанин церкви в провинции, а тут эти неприятные люди голосуют за Хейли, — пояснил он.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее назвал «болотом» столичный округ Колумбия, где проиграл первичные выборы (праймериз) Республиканской партии. Он пообещал получить «большие цифры» в «супервторник», 5 марта, когда праймериз состоятся сразу в 15 штатах страны и на одной территории США — в Американском Самоа.