Трамп анонсировал «нечто» после победы на праймериз в супервторник Трамп назвал грустной и воодушевляющей победу на праймериз в супервторник

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп после победы на внутрипартийных выборах республиканцев (праймериз) во вторник, 5 марта, заявил, что это невероятный миг в истории страны, передает телеканал Fox News. По словам политика, его команда собирается сделать нечто, что уже давно никто не может сделать.

Этот день называют «супервторником» не просто так. Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны. Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать, — подчеркнул он.

По данным телеканала, праймериз 5 марта провели в 19 штатах, в 11 из них Трамп одержал уверенную победу над главным конкурентом — бывшим постоянным представителем США при ООН Никки Хейли. Еще в четырех штатах — Аляске, Вермонте, Юте и Калифорнии — подсчеты продолжаются, результаты пока неизвестны.

Ранее наследники ирландской певицы Шинейд О’Коннор обратились к Дональду Трампу с призывом не использовать ее музыку на предвыборных мероприятиях. Родственники скончавшейся год назад артистки заявили, что она называла политика «библейским дьяволом» и была бы оскорблена тем, как и кем ее творчество используется.