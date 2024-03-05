Трампу запретили использовать музыку певицы, назвавшей его дьяволом Фонд умершей Шинейд О'Коннор потребовал от Трампа не использовать музыку певицы

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Дональд Трамп

Наследники ирландской певицы Шинейд О’Коннор, которая умерла почти год назад, и лейбл Chrysalis Records призвали бывшего президента США Дональда Трампа не использовать ее музыку на предвыборных мероприятиях, пишет The Guardian. Композиция Nothing Compares 2 U прозвучала в феврале во время политической акции Трампа в Мэриленде.

В совместном заявлении отмечается, что О’Коннор жила в соответствии с «жестким моральным кодексом, который определялся честностью, добротой, справедливостью и порядочностью». Сама певица при жизни критиковала Трампа.

Не будет преувеличением сказать, что Шинейд была бы обижена и оскорблена, что ее творчество было искажено таким образом человеком, которого она сама называла библейским дьяволом, — сказано в заявлении.

Это не первый случай, когда артисты запрещают Трампу использовать их песни. Среди них британская певица Адель, Стивен Тайлер из рок-группы Aerosmith, представители Queen и The Rolling Stones, а также родственники певца Принса.

Ранее 80-летний голливудский актер Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа лжецом, который «нападает на слабых». По его словам, бывший президент солгал избирателям более 30 тысяч раз за четыре года своего пребывания у власти. После этого Де Ниро сообщил, что его слова об экс-главе Белого дома были вырезаны из эфира редакторами кинопремии.