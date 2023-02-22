В конгрессе США проведут спецзаседание о соперничестве с Китаем Конгрессмен Маккол сообщил о созыве спецзаседания по соперничеству США с Китаем

Фото: Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

Комитет палаты представителей США по международным отношениям организует слушания о соперничестве с КНР, заявил его руководитель Майкл Маккол. Первое такое заседание намечено на 28 февраля, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что среди тех, кто намерен выступить по теме борьбы с вызовами, которые «представляет для поколений компартия Китая», будут высокопоставленные представители госдепа, минфина и ряда других ведомств.

Последний раз отношения Вашингтона и Пекина осложнились после инцидента с китайским аэростатом, который успел пересечь всю сухопутную часть США. В Вашингтоне настаивают на том, что шар выполнял разведывательную миссию, в Пекине уверяют, что это был гражданский метеозонд.

В ответ на ситуацию Минторг США внес в черный список шесть юридических лиц КНР, которые, как считают в Вашингтоне, работают на китайскую аэрокосмическую отрасль. В Пекине пообещали ответить.

Ранее американское издание The Wall Street Journal заявило, что Пекин в настоящее время остро нуждается в возрождении своей экономики и в этой связи КНР стремится наладить отношения с Европой. Это привело к увеличению дистанции с Москвой. В качестве примера желания сблизиться с Евросоюзом газета приводит недавнее турне главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Вана И по странам европейского континента.