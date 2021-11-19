В Конгрессе США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

В палату представителей Конгресса США поступило предложение не признавать Владимира Путина президентом России после 7 мая 2024 года. Как сообщил в своём Twitter один из авторов проекта резолюции, сопредседатель Хельсинской комиссии демократ Стив Коэн, поправки в Конституцию России об обнулении сроков президентства были внесены незаконно, поэтому попытки российского лидера остаться у власти после предстоящих выборов также будут нелегитимными.

Если Путин останется у власти после мая 2024 года, США должны отказаться признавать его президентом России. Мы не должны признавать автократа, нарушающего ограничения по срокам, фальсификации выборов и нарушения прав человека, — пояснил конгрессмен.

If Putin remains in power beyond May 2024, the US should refuse to recognize him as president of Russia. We should not recognize an autocrat violating term limits, rigging elections and abusing human rights. https://t.co/DzwoC7lIII — Steve Cohen (@RepCohen) November 18, 2021

Как отмечается в проекте резолюции, любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности президента после окончания его нынешнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США. Если документ примут, то он будет носить рекомендательный характер.

Обновленная Конституция РФ была принята в июле 2020 года по итогам общероссийского референдума. За внесение поправок проголосовали 77,92%, против - 21,27%. Обнуление президентских сроков — часть поправок, которая была внесена в Основной закон страны. Поправки позволяют Путину ещё два раза занять пост главы государства.

Путин занимает пост президента с 2000 года. Сейчас идёт его четвёртый срок, после двух первых сроков политик переходил в правительство, а должность главы государства занимал Дмитрий Медведев.

Ранее политолог Валерий Соловей заявил, что транзит власти в России произойдёт раньше намеченных президентских выборов 2024 года. Он считает, что президент Путин ещё весной поручил своему близкому окружению подготовить список своих преемников.