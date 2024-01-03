В Госдепе высказались по поводу участия Израиля в теракте в Иране Госдеп: Вашингтон не имеет оснований подозревать Израиль в теракте в Иране

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США не имеют оснований полагать, что в теракте в Иране замешан Израиль, заявил в среду на пресс-конференции представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, которые цитирует РИА Новости, тем более в происходящем не участвовал Вашингтон: любые обвинения в случившемся в адрес США являются «вымышленными», подчеркнул политик.

Во-первых, Соединенные Штаты не были ни в коей мере причастны и любые предположения об обратном просто смешны, а во-вторых, у нас нет оснований полагать, что к этому причастен Израиль, — подчеркнул Миллер.

Более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана в среду, 3 января. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание как исполнителям, так и организаторам теракта, а четверг, 4 января, объявили днем национального траура по погибшим.

Президент России Владимир Путин выразил руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с терактом. Как подчеркнул глава государства, Москва осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, а также подтверждает приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил взрывы возле кладбища в иранском городе Керман. Он также подчеркнул, что ответственные должны понести наказание.