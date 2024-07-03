В Госдепе не стали комментировать переход к РФ председательства в СБ ООН Госдеп США пожелал России удачи в председательстве в СБ ООН

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Пателя на регулярном брифинге для журналистов попросили прокомментировать переход к России председательства в Совете безопасности ООН. Он отказался это делать.

Мы желаем им удачи, — ответил он.

Как ожидается, центральные события российского председательства пройдут в середине месяца, пишет ТАСС. Вероятно, они будут посвящены построению более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, ближневосточному урегулированию, а также сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества. Глава МИД России Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах министерского уровня СБ ООН, которые пройдут в Нью-Йорке 16 и 17 июля.

Россия с 1 июля на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН, следует из информации, опубликованной на сайте всемирной организации. Председательство в постоянно действующей структуре ООН передается одной из стран каждый месяц. В июне оно было у Южной Кореи, а в августе перейдет к Сьерра-Леоне.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в мире формируется все более трезвая оценка ситуации на Украине. По его словам, РФ не зря высвечивает лицемерие Запада, в международном сообществе появляются ситуации и антироссийской пропаганде Запада «все сложнее одурманить ооновское большинство». Небензя добавил, что это особенно сложно, когда украинскую повестку большинству навязывают в ущерб обсуждению более насущных для развивающегося мира проблем.