В Белом доме опровергли намерение Трампа встретиться с Путиным

https://static.news.ru/photo/ef5c2c32-dfcf-11ea-823c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Один из помощников президента США Дональда Трампа опроверг сообщения СМИ о том, что хозяин Белого дома планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп сейчас не планирует встречаться с Путиным в США, — цитирует ТАСС помощника американского президента.

Ранее сообщалось, что встреча глав двух государств может состояться до президентских выборов в США, проведение которых намечено на ноябрь. Предполагалось, что Трамп и Путин могут подписать документ, касающийся продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Договор подписан в 2010 году и останется в силе до 5 февраля 2021-го, если стороны не согласуют новый документ. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Как писал NEWS.ru, бывший помощник госсекретаря Фрэнк Роуз назвал вероятные сроки заключения нового ДСНВ. По его словам, это произойдёт не ранее. Чем через пять-десять лет.