16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

В Белом доме опровергли намерение Трампа встретиться с Путиным

17:35, 16 августа 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Один из помощников президента США Дональда Трампа опроверг сообщения СМИ о том, что хозяин Белого дома планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп сейчас не планирует встречаться с Путиным в США, — цитирует ТАСС помощника американского президента.

Ранее сообщалось, что встреча глав двух государств может состояться до президентских выборов в США, проведение которых намечено на ноябрь. Предполагалось, что Трамп и Путин могут подписать документ, касающийся продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Договор подписан в 2010 году и останется в силе до 5 февраля 2021-го, если стороны не согласуют новый документ. По обоюдному согласию действие ДСНВ может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Как писал NEWS.ru, бывший помощник госсекретаря Фрэнк Роуз назвал вероятные сроки заключения нового ДСНВ. По его словам, это произойдёт не ранее. Чем через пять-десять лет.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео