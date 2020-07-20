Twitter удалил размещённое Трампом видео за нарушение авторских прав

https://static.news.ru/photo/0ff9bd04-c9d9-11ea-8118-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Администрация социальной сети Twitter удалила видеозапись из публикации президента Дональда Трампа после поступившей жалобы на нарушение авторских прав.

Как сообщает ТАСС, глава Белого дома ретвитнул запись своего помощника Дэниэла Скавино. Видеоролик представлял собой рекламу в рамках предвыборной кампании, который сопровождался песней рок-группы Linkin Park. Администрация соцсети получила обращение от американской музыкальной компании Machine Shop Entertainment, основанной участниками группы.

После удаления записи в ленте Трампа появилась пометка, что контент был удалён в ответ на обращение правообладателя.

Twitter неоднократно помечал сообщения Трампа как нарушающее правила, которые запрещают оправдание насилия. В частности, одно из его сообщений было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. В ответ президент публично пригрозил перейти к более жёсткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат «заглушать голоса консерваторов».

Ранее NEWS.ru писал, что участники знаменитой британской рок-группы Rolling Stones пригрозили президенту США Дональду Трампу юридическими последствиями, если он не прекратит использовать их музыку на своих встречах со сторонниками. От лица музыкантов выступила Организация защиты авторских прав (Broadcast Music, Inc., BMI), она уведомила участников предвыборной кампании Трампа о том, что использование музыкальных произведений без разрешения автора является прямым нарушением лицензионного соглашения.