Twitter будет удалять сообщения о фальсификации выборов в США

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Социальная сеть Twitter вводит новые правила работы с контентом, посвящённым американским выборам. Сервис будет помечать или удалять неподтверждённые сведения о фальсификации выборов, нарушениях при подсчёте голосов или подделке бюллетеней.

Аналогичным образом планируется поступать с информацией о победе какого-либо кандидата до утверждения результатов, а также за подстрекательство к незаконным действиям для предотвращения мирной передачи власти, говорится в блоге соцсети.

В соответствии с новыми правилами мы будем маркировать или удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам или другим гражданским процессам. Мы начнём применять эту обновленную политику через семь дней, — отметили в копании.

Ранее Республиканская партия Соединённых Штатов официально выдвинула действующего президента страны Дональда Трампа в качестве кандидата на ближайшие выборы главы государства.

Также сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Такое решение было принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов. В общей сложности Байден получил более 3550 голосов.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.