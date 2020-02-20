https://static.news.ru/photo/57f747e8-543b-11ea-be10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Free-Photos /pixabay.com

Компания Twitter намерена помечать сообщения, размещённые в одноимённой социальной сети, специальными отметками. Маркеры будут указывать на недостоверную или вызывающую сомнения информацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Руководство Twitter давно планирует сделать подобные отметки. Есть информация что маркеры будут сразу видны пользователям и представлены ярким цветом — оранжевым или красным, сообщает телеканал.

Отмечается, что американская компания борется за репутацию своей социальной платформы разными способами, например, уже было запрещено размещение политической рекламы.

В Twitter подтвердили информацию, что планируют бороться с дезинформацией в сети, однако в компании не назвали, как будут выглядеть пометки. Сообщается, что новые маркеры могут появится уже 5 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп признался, что его активность с социальной сети Twitter мешает работе министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра. Тем не менее, американский лидер подчеркнул, что публикации в социальных сетях для него важны, поскольку у него нет «голоса в СМИ».