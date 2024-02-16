«Троллинг Путина»: кто на самом деле выгоднее Москве — Байден или Трамп?

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Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден

Джо Байден на посту главы Белого дома выгоднее для России, чем Дональд Трамп, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, нынешний американский лидер более опытный и прогнозируемый. Трамп счел эти слова комплиментом. Республиканец считает, что Байден устраивает Россию, потому что при нем она «сможет получить Украину». Почему заявление Путина называют озорством и каковы перспективы отношений Москвы и Вашингтона после американских выборов — в материале NEWS.ru.

Что Путин сказал о Байдене

Джо Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Дональд Трамп, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, нынешний глава Белого дома «более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации». «Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — добавил Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что позиция нынешней администрации США «в высшей степени вредна и ошибочна» и он уже говорил об этом со своим американским коллегой.

Президент также отметил, что не вправе комментировать сообщения об ухудшающемся здоровье Байдена. Путин напомнил, что последний раз встречался с главой Белого дома несколько лет назад в Женеве. Еще тогда говорили, что американский президент недееспособен, однако российский лидер рассказал, что «ничего подобного не видел».

Фото: kremlin В ходе встречи с президентом США Джо Байденом

Как Трамп и его сын отреагировали на слова Путина

Дональд Трамп заявил, что воспринял как комплимент слова Путина о том, что Москве предпочтительнее работать с Байденом. «Многие говорили: „Ой, это очень плохо“. Нет-нет, это хорошо», — сказал политик, выступая перед сторонниками в Южной Каролине.

По мнению Трампа, при слабой администрации Байдена Россия сможет «получить Украину». Он также вспомнил, как в 2019 году ввел санкции против «Северного потока — 2», а новая администрация США их отменила. «Я остановил это, это было мертво, это была мертвая сделка. Потом Байден вступил в должность и сразу же одобрил этот проект. Я не мог в это поверить», — рассказал Трамп.

При этом республиканец заявил, что «хорошо ладил» с российским президентом, и снова пообещал «немедленно» урегулировать украинский кризис. «Все будет решено быстро», — сказал он.

Позже заявление российского президента прокомментировал и Дональд Трамп — младший. По его мнению, Байден действительно «лучший вариант для Москвы», потому что он «более предсказуемый». «Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке», — написал Трамп-младший в соцсетях.

Фото: face to face/Global Look Press Дональд Трамп с сыном

Как Трамп относится к России

Заявление Путина о том, что России выгоднее Байден, — «политический троллинг», заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. По его словам, Трамп настроен договариваться с Россией и считает главным соперником Вашингтона не Москву, а Пекин.

«На самом деле, для России более выгоден Трамп. Он относится к нам более дружелюбно, для него главный противник — Китай. А вот с Россией он хочет договариваться, даже Украина для него не в приоритете, это лишь разменная монета в геополитической борьбе между Западом и РФ, не более того. Поэтому позиция Трампа более благоприятна для Москвы. Другое дело, позволят ли ему американские элиты придерживаться этого курса. Это большой вопрос», — сказал Блохин.

В то же время, как отметил политолог, многие эксперты считают, что Байден вбивает «последний гвоздь в крышку гроба американского лидерства». Трамп же, наоборот, будет усиливать позиции США.

Политолог Дмитрий Суслов в беседе с NEWS.ru отмечал, что в годы своего правления Трамп не раз отзывался о Путине в позитивном ключе, хотя отношения Вашингтона с Москвой становились все хуже. Эксперт подчеркнул, что именно при бывшем главе США Украина стала получать летальное оружие — ракетный комплекс Javelin, а Штаты ввели «неотменяемые санкции» против России.

«Во второй президентский срок, если он будет, мы сможем наблюдать нечто похожее», — предрекал Суслов.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин

Почему слова Путина назвали озорством

Агентство Reuters обращает внимание, что Путин впервые публично прокомментировал предвыборную гонку 2024 года в Штатах. В публикации также говорится, что «во времена высокой политической неопределенности в США, когда отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне за более чем 60 лет, комментарии российского лидера скорее надо воспринимать как озорство».

Американские СМИ обратили внимание и на слова Путина про состояние здоровья Байдена. В частности, по данным Associated Press, команда нынешнего главы Белого дома долго пыталась смягчить обеспокоенность демократов, возникшую после заявления спецпрокурора США Роберта Херта об имеющихся у президента проблемах с памятью. «Путин отметил, что разговоры о здоровье Байдена возникают на фоне того, что „предвыборная кампания в США набирает обороты и принимает все более острый курс“», — пишет издание.

Что ждет отношения России и США

Для Трампа это комплимент, чтобы показать, какой он великий политик, которого боится даже сам Путин, а Байден «старый и больной чувак», утверждает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Но Трампу будет очень сложно пойти на контакт с Путиным до тех пор, пока в конгрессе не будет порядка, но даже это вряд ли приведет к каким-то изменениям, добавил эксперт. Он напомнил, что США постоянно налаживают дипломатические контакты с Китаем, несмотря на все провалы и проблемы, но одновременно с этим постоянно пытаются затянуть петлю на шее китайского технологического роста. По его словам, это связано с тем, что в политической элите США нет договороспособных людей.

«Надо понимать внутреннюю ситуацию в США. Там идет гражданский конфликт — трамписты против либералов. Пока этот конфликт, то есть вопрос о власти, не будет решен, договариваться о чем-то просто бессмысленно. Ведь США — рассыпавшееся государство, которое держится за счет своих огромных ресурсов. Пока не определится победитель в борьбе демократов против республиканцев, разговаривать с ними не о чем. Мы пытались наладить отношения через отдельных представителей власти, но это ни к чему не привело», — заявил Дробницкий в беседе с NEWS.ru.

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