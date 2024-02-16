Джо Байден на посту главы Белого дома выгоднее для России, чем Дональд Трамп, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, нынешний американский лидер более опытный и прогнозируемый. Трамп счел эти слова комплиментом. Республиканец считает, что Байден устраивает Россию, потому что при нем она «сможет получить Украину». Почему заявление Путина называют озорством и каковы перспективы отношений Москвы и Вашингтона после американских выборов — в материале NEWS.ru.
Что Путин сказал о Байдене
Джо Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Дональд Трамп, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, нынешний глава Белого дома «более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации». «Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — добавил Путин.
При этом российский лидер подчеркнул, что позиция нынешней администрации США «в высшей степени вредна и ошибочна» и он уже говорил об этом со своим американским коллегой.
Президент также отметил, что не вправе комментировать сообщения об ухудшающемся здоровье Байдена. Путин напомнил, что последний раз встречался с главой Белого дома несколько лет назад в Женеве. Еще тогда говорили, что американский президент недееспособен, однако российский лидер рассказал, что «ничего подобного не видел».
Как Трамп и его сын отреагировали на слова Путина
Дональд Трамп заявил, что воспринял как комплимент слова Путина о том, что Москве предпочтительнее работать с Байденом. «Многие говорили: „Ой, это очень плохо“. Нет-нет, это хорошо», — сказал политик, выступая перед сторонниками в Южной Каролине.
По мнению Трампа, при слабой администрации Байдена Россия сможет «получить Украину». Он также вспомнил, как в 2019 году ввел санкции против «Северного потока — 2», а новая администрация США их отменила. «Я остановил это, это было мертво, это была мертвая сделка. Потом Байден вступил в должность и сразу же одобрил этот проект. Я не мог в это поверить», — рассказал Трамп.
При этом республиканец заявил, что «хорошо ладил» с российским президентом, и снова пообещал «немедленно» урегулировать украинский кризис. «Все будет решено быстро», — сказал он.
Позже заявление российского президента прокомментировал и Дональд Трамп — младший. По его мнению, Байден действительно «лучший вариант для Москвы», потому что он «более предсказуемый». «Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке», — написал Трамп-младший в соцсетях.
Как Трамп относится к России
Заявление Путина о том, что России выгоднее Байден, — «политический троллинг», заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. По его словам, Трамп настроен договариваться с Россией и считает главным соперником Вашингтона не Москву, а Пекин.
«На самом деле, для России более выгоден Трамп. Он относится к нам более дружелюбно, для него главный противник — Китай. А вот с Россией он хочет договариваться, даже Украина для него не в приоритете, это лишь разменная монета в геополитической борьбе между Западом и РФ, не более того. Поэтому позиция Трампа более благоприятна для Москвы. Другое дело, позволят ли ему американские элиты придерживаться этого курса. Это большой вопрос», — сказал Блохин.
В то же время, как отметил политолог, многие эксперты считают, что Байден вбивает «последний гвоздь в крышку гроба американского лидерства». Трамп же, наоборот, будет усиливать позиции США.
Политолог Дмитрий Суслов в беседе с NEWS.ru отмечал, что в годы своего правления Трамп не раз отзывался о Путине в позитивном ключе, хотя отношения Вашингтона с Москвой становились все хуже. Эксперт подчеркнул, что именно при бывшем главе США Украина стала получать летальное оружие — ракетный комплекс Javelin, а Штаты ввели «неотменяемые санкции» против России.
«Во второй президентский срок, если он будет, мы сможем наблюдать нечто похожее», — предрекал Суслов.
Почему слова Путина назвали озорством
Агентство Reuters обращает внимание, что Путин впервые публично прокомментировал предвыборную гонку 2024 года в Штатах. В публикации также говорится, что «во времена высокой политической неопределенности в США, когда отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне за более чем 60 лет, комментарии российского лидера скорее надо воспринимать как озорство».
Американские СМИ обратили внимание и на слова Путина про состояние здоровья Байдена. В частности, по данным Associated Press, команда нынешнего главы Белого дома долго пыталась смягчить обеспокоенность демократов, возникшую после заявления спецпрокурора США Роберта Херта об имеющихся у президента проблемах с памятью. «Путин отметил, что разговоры о здоровье Байдена возникают на фоне того, что „предвыборная кампания в США набирает обороты и принимает все более острый курс“», — пишет издание.
Что ждет отношения России и США
Для Трампа это комплимент, чтобы показать, какой он великий политик, которого боится даже сам Путин, а Байден «старый и больной чувак», утверждает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Но Трампу будет очень сложно пойти на контакт с Путиным до тех пор, пока в конгрессе не будет порядка, но даже это вряд ли приведет к каким-то изменениям, добавил эксперт. Он напомнил, что США постоянно налаживают дипломатические контакты с Китаем, несмотря на все провалы и проблемы, но одновременно с этим постоянно пытаются затянуть петлю на шее китайского технологического роста. По его словам, это связано с тем, что в политической элите США нет договороспособных людей.
«Надо понимать внутреннюю ситуацию в США. Там идет гражданский конфликт — трамписты против либералов. Пока этот конфликт, то есть вопрос о власти, не будет решен, договариваться о чем-то просто бессмысленно. Ведь США — рассыпавшееся государство, которое держится за счет своих огромных ресурсов. Пока не определится победитель в борьбе демократов против республиканцев, разговаривать с ними не о чем. Мы пытались наладить отношения через отдельных представителей власти, но это ни к чему не привело», — заявил Дробницкий в беседе с NEWS.ru.
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