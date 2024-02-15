«Это комплимент»: Трамп оценил слова Путина о Байдене Трамп посчитал комплиментом слова Путина о предпочтительности Байдена для России

Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian

Дональд Трамп

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что воспринял как комплимент слова президента России Владимира Путина о том, что Москве предпочтительнее работать с нынешним главой США Джо Байденом, сообщает ТАСС. Трамп пояснил, что при слабой администрации Байдена Россия «получит Украину».

На самом деле президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы, чтобы президентом [США] был Джо Байден, а не Трамп. Это комплимент, — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Южной Каролине.

Он отметил, что «немедленно урегулирует» конфликт между Россией и Украиной, «когда выиграет выборы». При этом Трамп добавил, что «хорошо ладил» с Путиным. Экс-президент США пообещал, что «все будет решено быстро».

Ранее Путин заявил, что Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Трамп. По мнению российского лидера, демократ является более «опытным и предсказуемым» политиком. При этом он добавил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена, так как не является квалифицированным врачом.

Кроме того, Путин заявлял о готовности работать с любым лидером США. Глава государства пояснил, что Москва будет сотрудничать с тем президентом, которого выберут американцы.