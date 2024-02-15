Сын Трампа рассказал, почему для Путина Байден — лучший вариант Трамп-младший: Путин способен манипулировать более предсказуемым Байденом

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Джо Байден

Президент России Владимир Путин хочет видеть главой Белого дома Джо Байдена, так как им легче управлять, заявил сын экс-лидера США Дональд Трамп — младший в своем Twitter (Х). Таким образом он прокомментировал высказывание Путина о том, что Байден является лучшим вариантом для Москвы.

Он предпочитает Байдена [экс-президенту США Дональду] Трампу, потому что тот более «предсказуемый». Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке, — написал Трамп-младший.

Ранее Путин заявил, что Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Трамп. По мнению российского лидера, демократ является более «опытным и предсказуемым» политиком. При этом он добавил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена, так как не является квалифицированным врачом.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ответ на это заявил, что воспринял как комплимент слова Путина о том, что Москве предпочтительнее работать с нынешним главой США Джо Байденом. Трамп пояснил, что при слабой администрации Байдена Россия «получит Украину».

Трамп еще год назад пообещал завершить украинский конфликт за 24 часа в случае своего переизбрания. Собеседники Reuters тогда предположили, что он может просто прекратить помогать Киеву, не дожидаясь завершения боевых действий.