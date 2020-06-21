Трампа осудили за использование песни Тома Петти во время митинга

https://static.news.ru/photo/56956548-b3c1-11ea-8b1d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/facebook.com

Члены семьи американского музыканта Тома Петти осудили президента США Дональда Трампа за использование его творчества в политических целях.

Речь, в частности идёт о песне I Won't Back Down, которая звучала во время митинга Трампа в городе Талса (штат Оклахома).

Трампу никоим образом не разрешалось использовать эту песню для кампании, которая забывает о слишком большом числе американцев и о здравом смысле, — цитирует РИА Новость сообщение родственников музыканта в соцсетях.

По их словам, сам Том Петти не желал бы использования его творчества в «компании ненависти».

Рок-группа Tom Petty and the Heartbreaker была популярна в США в 1970-х годах. Его создатель скончался в 2017 году от передозировки лекарств.

Претензии в адрес Трампа со стороны музыкантов звучат не впервые. Как ранее писал NEWS.ru, адвокаты певицы Рианны предупреждали хозяина Белого дома о нарушении авторских прав в связи с использованием на политических мероприятиях её песен. По словам юристов, это создаёт ложное впечатление о том, что артистка связана с президентом. На самовольное использование их песен Трампом также жаловались Фаррел Уильямс и лидер рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер.