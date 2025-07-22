Трампа обругали в прямом эфире американского телеканала

У американского лидера Дональда Трампа нет необходимых для управления страной навыков, заявил в эфире CBS News телеведущий Стивен Кольбер. Он объявил о закрытии своей программы The Late Show, выходившей в эфир более 30 лет, и заявил, что теперь может критиковать власти США.

В следующие 10 месяцев я буду беспощаден. Я могу наконец-то высказывать властям не приукрашенную правду и говорить, что я действительно думаю о Дональде Трампе, начиная прямо сейчас. <…> Кажется, у него нет навыков, чтобы быть президентом. У него нет навыков. Вот и все, – сказал телеведущий.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Трамп почти попал в «украинский капкан». Так он прокомментировал возможные поставки американского оружия ВСУ. Сенатор сравнил возможные поставки американского вооружения Украине с роковыми ошибками США во Вьетнаме и Афганистане. По его словам, это были войны на далеких театрах действий, которые оказались не нужны Америке. В аналогичный конфликт, но уже на Украине, Штаты втянул экс-президент США Джо Байден, отметил Пушков.