Трамп заявил об изменении отношения к Китаю

https://static.news.ru/photo/e7f11a72-9a1d-11ea-b2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Contini via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношение к торговому соглашению с Китаем меняется не в лучшую сторону. Пересмотреть отношение к сделке его вынудила пандемия коронавируса.

Американскому лидеру не нравится, как власти КНР решали проблему с заболеванием.

Сейчас я отношусь к этому не так, как это было три месяца назад, — цитирует Трампа New York Times.

Президент США назвал соглашение с Китаем «одним из крупнейших в истории», тем более, что КНР покупает большое количество американских товаров.

Посмотрим, что будет дальше, — резюмировал глава государства на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что между США и Китаем может возникнуть новый виток торговой войны. Косвенные свидетельства этому нашло китайское издание, ориентированное на англоязычного читателя.