Выборщики могут отдать победу Трампу

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Действующий президент США Дональд Трамп, несмотря на падение рейтингов его поддержки, всё ещё вполне способен выиграть грядущие выборы главы государства. Такое мнение высказал в разговоре с NEWS.ru Алек Брук-Красный, первый русскоязычный депутат законодательной Ассамблеи штата Нью-Йорк, занимавший этот пост почти 10 лет, с 2006-го по 2015-й год

По словам политика, в американском обществе сейчас виден чёткий раскол на две почти равные части. В этих условиях судьбу голосования 3 ноября решат 3-4% избирателей, ещё не определившихся с предпочтениями. Однако действующий лидер Трамп может, проиграв всенародное голосование, сохранить пост, ведь окончательный вердикт выносят выборщики, число которых отличается в разных штатах.

Позиции президента сильнее во Флориде, и если он победит там, то ему надо будет выиграть голоса выборщиков в Мичигане или Висконсине, а затем — в Пенсильвании. И это уже автоматически будет означать победу на выборах, даже при проигрыше во всенародном голосовании, — отметил наш собеседник.

Напомним, что описанная ситуация уже складывалась на выборах 2016 года. Тогда штаб соперницы Трампа Хиллари Клинтон заявил о её победе во всенародном голосовании. Но за счёт соотношения числа выборщиков между штатами президентом она не стала.

Полная версия интервью с Алек Брук-Красным будет опубликована на сайте NEWS.ru.