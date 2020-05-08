Трамп усомнился в эффективности теста на COVID-19 после заражения помощника

https://static.news.ru/photo/ddac3ec2-920a-11ea-a889-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление после заражения коронавирусом одного из своих ключевых советников Стивена Миллера. По его словам, концепция тестирования на COVID-19 может быть не так хороша.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции, передаёт Independent.

Тесты идеальны, но что-то может случиться между взятием анализов, у которых положительный результат, и чем-то, что произойдёт, — подчеркнул он.

Ранее у личной помощницы дочери президента Дональда Трампа был диагностирован коронавирус. Сотрудница давно не встречалась с Иванкой Трамп, поскольку уже два месяца работает удалённо. Симптомов заболевания у помощницы нет, а тест ей сделали из мер предосторожности, писал NEWS.ru.