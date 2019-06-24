https://static.news.ru/photo/531ed990-95fd-11e9-b04a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos

Американский президент Дональд Трамп сослался в Twitter на якобы русскоязычную версию издания Wall Street Journal.

Лидер США написал в микроблоге, что рынок акций в июне должен побить рекорды 50-летней давности. Как источник информации он указал @WallStreetJour вместо настоящего аккаунта издания — @WSJ.

Аккаунт, на который сослался Трамп, заявлен как русская версия Wall Street Journal, в нём всего 66 постов на русском языке со ссылками на сайт WSJ, последний из которых датирован концом 2013 года. В настоящий момент твит президента США удалён, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил о том, что не готов проиграть президентские выборы в 2020 году.