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30 июля 2025 в 09:53

Трамп разрешил украинским беженцем остаться в США, но с одним условием

Трамп: украинские беженцы могут остаться в США до окончания конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Гражданам Украины, прибывшим в США, разрешат остаться в стране до окончания конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, которые приводит журналист Алекс Рауфоглу в соцсети Х, власти работают с беженцами.

Полагаю, мы это сделаем. У нас много людей, приехавших с Украины, — отметил глава Белого дома.

Трамп накануне, 29 юля, заявил, что есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине. По его словам, срок начинается «с сегодняшнего дня». Если переговоры не состоятся, президент США намерен ввести пошлины, которые, по его же мнению, вряд ли повлияют на Россию. Он также упомянул иные меры, но не стал уточнять, какие именно.

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов между тем заявил, что новый ультиматум Трампа далек от дружеского. Он отметил, что такая риторика огорчает, но не вызывает удивления, поскольку это типичный стиль американского лидера. Трамп, по мнению Рогова, действует по схеме «требовать все, чтобы получить хоть что-то».

Дональд Трамп
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