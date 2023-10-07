Трамп рассказал, кто помог ХАМАС атаковать Израиль Трамп: деньги налогоплательщиков США помогли ХАМАС атаковать Израиль

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Деньги американских налогоплательщиков помогли профинансировать атаки ХАМАС на Израиль, сообщил бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, которые приводит The New York Times, удары палестинского движения являются позором, при этом Израиль имеет право защищать свою территорию.

К несчастью, помогли финансировать эти атаки доллары американских налогоплательщиков, которые, как сообщается, поступили от администрации Джо Байдена, — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что предыдущая администрация США «принесла на Ближний Восток столько мира, только чтобы увидеть, как Байден сводит его на нет темпами, какими никто и не мог представить».

7 октября командование ЦАХАЛ объявило о начале военной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар ХАМАС по южным и центральным районам страны, в результате которого погибли 100 человек, пострадали более 900. Израильские истребители нанесли удары по 21 объекту палестинского движения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден провели телефонный разговор в связи с массированным обстрелом со стороны сектора Газа. Израильский премьер заявил о намерении провести продолжительную и мощную военную операцию в палестинском анклаве.

Байден подчеркнул, что США находятся на стороне Израиля и полностью поддерживают право этой страны на самооборону. Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома за безоговорочную поддержку. До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обеспечат ЦАХАЛ всем необходимым для проведения военной операции.