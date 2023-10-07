Нетаньяху призвал к мощной и продолжительной кампании в секторе Газа Байден поддержал право Израиля на самооборону

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден провели телефонный разговор в связи с массированным обстрелом израильской территории со стороны сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров в Тель-Авиве. Нетаньяху заявил о намерении провести продолжительную и мощную военную операцию в палестинском анклаве.

В ходе беседы израильский премьер заявил о необходимости проведения продолжительной военной операции в палестинском анклаве, — сообщила пресс-служба правительства Израиля.

Байден подчеркнул, что США находятся на стороне Израиля и полностью поддерживают право этой страны на самооборону. Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома за безоговорочную поддержку.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обеспечат ЦАХАЛ всем необходимым для проведения военной операции. По его словам, в ближайшие дни этот вопрос будет решен.

До этого депутаты иранского парламента поддержали начатую 7 октября военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» палестинского движения ХАМАС против Израиля. В меджлисе назвали палестинцев, участвующих в вооруженном конфликте, моджахедами — бойцами за богоугодное дело.