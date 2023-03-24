Трамп пригрозил США смертями и разрушениями Трамп предупредил о смертях и разрушениях из-за обвинений в его адрес

Фото: Tia Dufour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предъявление ему обвинений может грозить смертями и разрушениями в стране, об этом он написал в своей соцсети Truth Social. По словам американского политика, на этот шаг может решиться только «дегенеративный психопат, который искренне ненавидит США».

Что это за человек такой, который может обвинить другого, в данном случае бывшего президента Соединенных Штатов, <...> притом что всем известно, что никакого преступления не было, а также известно, что потенциальные смерти и разрушения в результате такого ложного обвинения могут быть катастрофическими для нашей страны? — написал Трамп.

Телеканал NBC 18 марта сообщил, что Трамп может быть арестован в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их предполагаемом романе. Согласно данным канала, правоохранительные органы начали готовиться к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.

Позднее Трамп заявил, что его арестуют 21 марта, и призвал своих сторонников выходить на улицы. По его словам, об этом ему стало известно из-за утечки информации из прокуратуры округа Манхэттен.