Трамп предрёк конец США через три года

Через три года США придёт конец. Об этом заявил экс-президент страны Дональд Трамп во время интервью в эфире телеканала Newsmax.

По мнению Трампа, Штаты «покатились под откос» с того момента, как к власти пришёл представитель Демократической партии Джо Байден.

Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется, — заявил бывший американский лидер.

После этих слов Трампа ведущий Шон Спайсер предпочёл завершить интервью.

Трамп традиционно неприязненно относится к своему оппоненту, которому он проиграл президентские выборы. Так, ранее он обвиниле действующего главу государства в капитуляции и унижении страны после стремительного вывода американских войск из Афганистана.

Байден отвечает Трампу тем же. Например, во время выступления на митинге в Калифорнии глава государства упомянул своего старого соперника и при этом перекрестился.