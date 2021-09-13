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Байден вспомнил Трампа и перекрестился

09:51, 14 сентября 2021
Байден вспомнил Трампа и перекрестился Джо Байден Фото: Olivier Douliery/Consolidated/GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Джо Байден во время выступления на митинге в Калифорнии призвал избирателей поддержать губернатора от Демократической партии Гэвина Ньюсома, которому грозит досрочная отставка. Также американский лидер упомянул своего старого соперника Дональда Трампа. Вспомнив о нём, Байден перекрестился. Трансляцию с митинга вёл телеканал FOX 11 Los Angeles.

Президент отметил, что решение, которое должны принять жители Калифорнии, отразится не только на США, но и на всём мире. Затем Байден резко перешёл к Трампу.

Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с настоящим Дональдом Трампом, — сказал он, после чего перекрестился по католическому образцу.

Жест Байдена вызвал смех и одобрительные возгласы у аудитории.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация в стране не оставляет ему других вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году. Он также назвал вывод американских войск из Афганистана «самым большим позором в истории страны». Кроме того, Трамп не считает нынешнего президента США Джо Байдена достаточно компетентным для этой должности.

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