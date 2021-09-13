Байден вспомнил Трампа и перекрестился

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Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Луизиана в связи с наступлением тропического шторма «Николас» и распорядился оказать местным властям всевозможную поддержку со стороны государства. Об этом стало известно из сообщения, распространённого пресс-службой Белого дома.

Сегодня (13 сентября. — NEWS.ru) президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей в связи...