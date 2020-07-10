Трамп предположил, что Байдену «промыли мозги»

https://static.news.ru/photo/2b7513ea-c26c-11ea-930c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предположил, что «левые радикалы в Демократической партии» обработали Джо Байдена и «промыли ему мозги».

Левые радикалы (в Демократической партии), давайте смотреть правде в глаза, обработали Джо. Он не имеет понятия, что они делают и что собираются натворить. Я думаю, что они промыли ему мозги, — привели сообщение американского лидера в ТАСС.

Он добавил, что Джо Байден «марионетка» демократов, он находится под влиянием политиков, таких как Берни Сандерс.

Дональд Трамп подчеркнул, что Байден «не отдаёт себе отчёта в своих действиях и не осознаёт, что происходит на самом деле».

Он отметил, что если Джо Байден победит на президентских выборах, то он обрушит финансовый рынок.

Они (демократы. — NEWS.ru) сократят финансирование полиции или упразднят её вообще, — подытожил президент США.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о низких умственных способностях своего соперника на выборах в ноябре 2020 года. Он подчёркивал, что Джо Байден «плохо соображает, но дело не в возрасте».

Как писал NEWS.ru, президент США заявил, что внедряемая демократами практика голосования по почте может помешать ему в ноябре 2020 года избраться на второй срок. По его словам, голосование по почте является непрозрачной процедурой. Дональд Трамп отметил, что демократы «жульничают» и «воруют». По словам американского лидера, демократы не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном республиканские.