Трамп после разговора с Путиным сообщил, что РФ переживает трудные времена

https://static.news.ru/photo/7716af7c-cd50-11ea-857d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным пришёл к выводу, что Россия переживает трудные времена в связи с коронавирусной инфекцией.

Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим (пандемией коронавирусной инфекции. — NEWS.ru), особенно в Москве, — привели сообщение американского лидера «Известия».

Дональд Трамп добавил, что разговаривал с лидерами многих стран, которые также сообщали о проблемах из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Кроме того, лидеры оценили взаимную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отмечается, что Россия направила США два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты (один был оплачен американской стороной, а второй Россией), а затем Соединённые Штаты бесплатно поставили РФ 200 аппаратов ИВЛ общей стоимостью $5,6 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили во время телефонного разговора вопросы о контроле над вооружениями, международной безопасности и торговле. Также стороны затронули ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Кроме того, стороны выразили обоюдный настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия между РФ и США.