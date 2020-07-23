В США разворачивается очередной виток конфликта между президентом и региональными властями. Дональд Трамп заявил об отправке в ряд крупных городов федеральных силовиков для усмирения беспорядков. Главы городов этому воспротивились, подчеркнув, что прекрасно могут справиться и сами. Помощь федерального центра, по их мнению, пришлась бы кстати на начальных этапах эпидемии, когда штаты страдали от нехватки средств индивидуальной защиты и врачей. Но в тот критический момент Трамп, наоборот, предпочёл переложить ответственность на плечи губернаторов.

Демонстрации и беспорядки, разразившиеся в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, продолжаются. В ответ на призывы протестующих реформировать полицию Дональд Трамп демонстрирует: с силовиками в стране всё в порядке, проблема — в нарушителях закона. В рамках операции «Легенда» он заявил об отправке в несколько крупных городов дополнительных подразделений федеральной полиции, которая займётся охраной федеральной собственности.

Федеральные правоохранительные органы устремятся в американские сообщества, поражённые чумой насильственных преступлений, — заявил Трамп. — У нас нет другого выбора, кроме как вмешаться.

Новости об этом стали сюрпризом для мэров этих городов, которые совсем не просили о помощи. На прошлой неделе «федералы» уже появились на улицах Портленда и были замечены в неоднозначных действиях. По сообщениям очевидцев, они арестовывали участников мирных протестов, не зачитывали им их права и часами держали в участках без объяснения причин. Кроме того, не все из них носили опознавательные знаки и использовали спецтранспорт.

Стрингер/РИА Новости

Нервирует глав городов и то, что для операции «Легенда» Трамп выбрал преимущественно те из них, которые управляются его противниками-демократами. Собственно, президент этого и не скрывает.

Мы обращаем внимание на Чикаго тоже, — уточнил президент. — Мы обращаем внимание на Нью-Йорк. Все они управляются либеральными демократами. Управляются по факту радикальными левыми.

Мэры Портленда, Окленда, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Атланты, Вашингтона и нескольких других городов подписали открытое письмо к Трампу с просьбой не отправлять к ним федеральную полицию. Некоторые из них заняли более воинственную позицию и пригрозили Белому дому судом.

Мы не приветствуем это, — прокомментировал планы Трампа мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. — Это не сработает. Каждый раз, когда Трамп делает незаконные и антиконституционные вещи, мы бросаем ему вызов в суде, подавляющим большинством побеждаем его, и он отступает. Так будет и на этот раз.

Главы городов замечают, что помощь федерального центра гораздо больше была нужна им в первые недели эпидемии коронавируса, когда в некоторых штатах отчаянно не хватало масок, респираторов и аппаратов ИВЛ. Тогда Вашингтон был склонен преуменьшать масштабы угрозы, поэтому губернаторам приходилось брать инициативу на себя, иногда покупая маски по $7 за штуку в условиях дефицита и самостоятельно вводя ограничительные меры.

Мэр Нью-Йорка также замечает, что демонстрация силы на улицах американских городов может быть частью предвыборной кампании Трампа. С тех пор как США охватили протесты, глава Белого дома регулярно публикует сообщения «Закон и порядок!» в Twitter. Они уже стали такой же визитной карточкой президента, как лозунг «Сделаем Америку снова великой». Отправка федеральных силовиков для охраны государственной собственности — демонстрация того, что президент всё ещё обладает авторитетом и способен на решительные меры. Правда, неясно, насколько популярными будут такие шаги.

Ранее Трамп грозил привлечь армию для разгона протестов, но после того как против этого выступил сам глава Пентагона Марк Эспер, от этих планов пришлось отказаться. Вместо этого местным полицейским продолжили помогать представители Национальной гвардии — активного резерва американских вооружённых сил. Их присутствие на улицах не вызывало такого отторжения среди населения, так как нацгвардейцы базируются в тех штатах, в которых служат, и совмещают свою миссию с гражданскими профессиями.