Трамп пообещал показать обществу фальсификации на выборах

https://static.news.ru/photo/62bcdd4e-2c0a-11eb-ad02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote via imago-images.de/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп, который борется за второй срок, заявил, что продемонстрирует массовые и беспрецедентные фальсификации, произошедшие, по его словам, в ходе выборов в Мичигане.

Мы покажем массовые и беспрецедентные фальсификации, — написал он в Twitter.

По его словам, эти свидетельства будут правдивы. При этом они сильно отличаются от данных, распространяемых в местных СМИ.

This is true, but much different than reported by the media. We will show massive and unprecedented fraud! https://t.co/E1gZiqc7EP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

Такое заявление политик сделал после встречи с представителями законодательной власти штата.

Официально результаты голосования ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал соперник Трампа демократ Джо Байден. Однако действующий глава государства отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп в очередной раз заявил, что выиграл президентские выборы, завершившиеся 3 ноября. Он подчеркнул, что скоро всё выяснится. После выступления действующий глава государства не стал отвечать на вопросы журналистов. Трамп покинул комнату, не пояснив, что именно выяснится, и умолчав, что его соперник от демократов Джо Байден набрал почти 80 млн голосов.