Трамп пообещал показать обществу фальсификации на выборах

Такое заявление политик сделал после встречи с представителями законодательной власти штата.
Официально результаты голосования ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал соперник Трампа демократ Джо Байден. Однако действующий глава государства отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.
Как писал NEWS.ru, ранее Трамп в очередной раз заявил, что выиграл президентские выборы, завершившиеся 3 ноября. Он подчеркнул, что скоро всё выяснится. После выступления действующий глава государства не стал отвечать на вопросы журналистов. Трамп покинул комнату, не пояснив, что именно выяснится, и умолчав, что его соперник от демократов Джо Байден набрал почти 80 млн голосов.