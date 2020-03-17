Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные не имеют отношения ко вспышке коронавируса в китайском городе Ухань. Он отметил, что вирус возник в Китае. Об этом
Американский лидер также обвинил КНР в распространении ложной информации.
Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные дали им это. Это ложь. И вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда он пришёл. Он действительно пришёл из Китая, — привели слова президента США в РБК.
Информация о причастности американских военных к распространению коронавируса появилась на странице главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь в социальной сети Twitter, писал NEWS.ru ранее.
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