https://static.news.ru/photo/064debde-64af-11ea-b527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Американские военные могли завести коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции. С таким предположением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Своё сообщение он разместил в Twitter. Дипломат не уточнил, как именно коронавирус попал в Ухань, но заметил, что США должны обнародовать данные о заражённых на своей территории.

Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. <...> США должны всё нам объяснить! — говорится в сообщении Лицзяна.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao èµµç«å (@zlj517) March 12, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-президент США Майкл Пенс заявил: заражение коронавирусом нового типа грозит тысячам американцев. На вопрос о том, могут ли заразиться миллионы человек, он ответил, что такие оценки должны давать эксперты. По его словам, президент США Дональд Трамп принял решение об ограничении въезда из Европы именно из-за того, что американские власти знают о риске стремительного распространения COVID-19.