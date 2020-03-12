Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Американские военные могли завести коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции. С таким предположением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Своё сообщение он разместил в Twitter. Дипломат не уточнил, как именно коронавирус попал в Ухань, но заметил, что США должны обнародовать данные о заражённых на своей территории.

Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. <...> США должны всё нам объяснить! — говорится в сообщении Лицзяна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-президент США Майкл Пенс заявил: заражение коронавирусом нового типа грозит тысячам американцев. На вопрос о том, могут ли заразиться миллионы человек, он ответил, что такие оценки должны давать эксперты. По его словам, президент США Дональд Трамп принял решение об ограничении въезда из Европы именно из-за того, что американские власти знают о риске стремительного распространения COVID-19.

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