Трамп опубликовал видео с арестом Барака Обамы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в соцсети X видео с участием своего предшественника Барака Обамы, сгенерированное искусственным интеллектом. В ролике бывшего хозяина Белого дома арестовывает ФБР.

Ранее Трамп обвинил Обаму в организации масштабного мошенничества на президентских выборах 2016 года. Американский лидер выступил с поддержкой недавних заявлений директора национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса, прозвучавших в эфире Fox News.

До этого Габбард обнародовала доказательства, подтверждающие, что администрация Обамы сфабриковала обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года. В своем заявлении глава ведомства подчеркнула, что после победы Трампа против демократа Хиллари Клинтон Обама и сотрудники его коллегии специально политизировали разведданные, чтобы подготовить почву для многолетнего давления на нового президента.

Ранее сообщалось, что нейросеть представила канцлера Германии Фридриха Мерца в образе персонажа комиксов Marvel Красного Черепа. Кроме того, ИИ показал, как бы выглядел президент Украины Владимир Зеленский, если бы являлся сказочным персонажем по имени Покатигорошек, а французский лидер Эммануэль Макрон — Котом в сапогах.