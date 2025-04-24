Трамп оценил шансы Киева вернуть Крым Трамп: будет очень трудно вернуть Крым Украине

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Украине будет крайне сложно вернуть Крым, поскольку полуостров был передан без сопротивления еще при администрации Барака Обамы, заявил американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, ситуация осложняется тем, что в момент перехода территории не было ни единого выстрела.

Крым был передан при президенте Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят: «Можете вернуть?» Я думаю, это будет очень тяжело сделать, — отметил Трамп.

Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины, глава Белого дома избежал прямого ответа, но вместе с тем допустил компромиссы. Трамп отметил, что многое зависит от конкретных территорий, однако США продолжат оказывать помощь Киеву.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Украина в 2014 году не сопротивлялась переходу Крыма под контроль России из-за внутреннего политического кризиса. По его словам, украинские власти в тот период были поглощены борьбой за власть, что создало условия для бескровного изменения статуса полуострова. Парламентарий также назвал незаконной передачу Крыма Украине при Хрущеве.