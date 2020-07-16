Трамп не откажется от Twitter после взлома

https://static.news.ru/photo/3e5114c8-a6e2-11ea-b01e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Кейли Макинэни рассказала о реакции Дональда Трампа на взлом аккаунтов крупных компаний в Twitter. По её словам, глава государства не намерен отказываться от использования социальной сети.

Этим вопросом занимается помощник американского лидера по коммуникации в соцсетях Дэниел Скавино. Он общался с представителями компании в течение нескольких часов, передаёт ТАСС.

Президент останется в Twitter. Его аккаунт защищён и не подвергался опасности во время этих атак, — подчеркнула она.

Массовая хакерская атака была осуществлена в ночь с 15 на 16 июля. Это произошло с помощью социальной инженерии, заявили в соцсети. Там подтвердили, что к чрезвычайной ситуации причастны работники соцсети с доступом к внутренним инструментам.

В аккаунтах Twitter десятков богатых и знаменитых людей стали появляться однотипные сообщения с предложением заработать биткоины. Взлому, в частности, подверглись аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, Джо Байдена, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Apple и Uber. Под натиском киберпреступников также пали аккаунты крупнейших бирж криптовалюты.

В официальном заявлении соцсети отмечено, что это была слаженная и хорошо скоординированная атака. Преступники не только делали записи от имени пользователей, но и меняли ключевые настройки доступа.

Как именно удалось задействовать работников соцсети, пока доподлинно неизвестно. Пока есть несколько версий, среди которых — подкуп или шантаж. Доступ к большей части аккаунтов — особенно верифицированных — был восстановлен.

Указанный в записях кошелёк оказался реальным. На него даже были сделаны переводы на сумму 12 BTC, что по текущему курсу криптовалюты соответствует более чем $110 тысячам. Тем не менее утверждать о том, что это деньги обманутых людей, преждевременно: во время подобных атак мошенники для большей убедительности нередко совершают переводы сами себе.