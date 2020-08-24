Трамп назвал способ «свести с ума» демократов

https://static.news.ru/photo/4821d710-e631-11ea-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters via www.imago-image /Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил своим сторонникам на республиканском съезде выкрикивать не «ещё 4 года» в честь его выдвижения, а «ещё 12 лет», поскольку, по словам американского лидера, это может «свести с ума» политических противников-демократов.

Если хотите действительно свести их с ума, то скажите «ещё 12 лет», — цитирует РИА Новости главу государства, выступившего на съезде республиканцев в Шарлотте в Северной Каролине.

Ранее Республиканская партия Соединённых Штатов официально выдвинула действующего президента страны Дональда Трампа в качестве кандидата на ближайшие выборы главы государства. Голосование проходит на съезде партии и транслируется в прямом эфире. Политик набрал 1276 необходимых голосов, однако голосование ещё не завершено. Ранее Трамп уже выиграл все праймериз политической силы и получил все, кроме одного, 2,4 тысячи голосов съезда.

Также сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Такое решение было принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов. В общей сложности Байден получил более 3550 голосов.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.